L’uomo, 56enne, residente nella Piana di Gioia Tauro avrebbe abusato per due anni delle nipoti minorenni. È stato rintracciato nel porto di Civitavecchia e condotto in carcere

Avrebbe ripetutamente abusato di due nipoti minorenni, una delle quali quando aveva sei anni. Per questo un cinquantaseienne da tempo residente nella piana di Gioia Tauro è stato arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palmi, è iniziata dopo la segnalazione del servizio sanitario di una regione del nord e dalle dichiarazioni di una delle due vittime che confidava la violenza sessuale subita, all’età di 6 anni, da parte dello zio durante le vacanze estive in Calabria. Dalle indagini, condotte dalla squadra mobile di Reggio Calabria tra il 2014 e parte del 2015, è emerso che l’uomo abusava anche di un’altra nipote minorenne, alla quale era solito donare regali di vario genere. La ricostruzione dei fatti da parte degli investigatori ha consentito di formulare a carico dell’arrestato una serie di contestazioni condivise dalla Procura che ha chiesto al gip l'emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo, di professione marittimo, è stato rintracciato nel porto di Civitavecchia e condotto in carcere.