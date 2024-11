Ancora sangue sulle strade. Ancora un tragico incidente stradale. A perdere la vita questa sera un uomo, Salvatore Fiore di 67 anni di Roggiano che si è schiantato con la sua moto contro una rotatoria sulla strada statale 18 all'altezza di Grisolia, nel Cosentino. Non è ancora chiara la dinamica ma non è escluso che possa avere avuto un malore. Il 67enne da poco in pensione aveva deciso di passare la domenica con alcuni amici, un pranzo al ristorante e poi il rientro. Salvatore ha deciso di ripartire prima, i suoi amici si sono invece fermati in una stazione di servizio. Quando sono ripartiti hanno ritrovato l'amico a terra esanime. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto forze dell'ordine e sanitari del 118.