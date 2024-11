«Il collettivo hacker Mysterious Team Bangladesh, che si definisce pro Palestina, questa mattina ha sferrato un attacco ai nostri siti Sacal e Sacal Gh. Appena avvisati, abbiamo prontamente ripristinato il sistema, passandolo al setaccio. Nessuna conseguenza e nessun danno. Non hanno superato la durata di un’ora, i disservizi e i disagi causato ma solo nella zona inglese dei siti. Questi attacchi, tuttavia, non si esauriscono subito, quindi monitoreremo la situazione». Così l’ingegnere Domenico Corchiola, direttore dei Sistemi Informativi di Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi di Lamezia Terme, Reggio e Crotone. Sotto attacco dunque i siti del sistema aeroportuale calabrese.

Il clima di ostilità, degenerato nella guerra che sta imperversando a Gaza tra Hamas e Israele, si manifesta anche sul piano informatico con azioni di disturbo che impattano sui siti di erogatori di servizi essenziali come gli aeroporti. I tre sistemi aerei calabresi sono tra i destinatari resi noti ma non è detto che siano gli unici ad essere stato sotto attacco.

«Si tratta di un attacco a livello nazionale del tipo Ddos - Distributed denial of service - determinati da milioni di Ip di “macchine zombie” che navigano contemporaneamente sui siti sotto attacco, rallentandoli. Tantissimi gli Ip che abbiamo individuato, bloccato e segnalato», prosegue l’ingegnere Domenico Corchiola.

«L’attacco è iniziato intorno alle 8:45. Siamo stati allertati dal Centro nazionale anticrimine informatico per la prevenzione delle infrastrutture critiche, che è organo del ministero dell’Interno. Sotto attacco il sito Sacal e quello della controllata Sacal Gh. Ci siamo subito attivati. Abbiamo individuato gli Ip fluttuanti e abbiamo ripristinato in poco tempo il sistema. Scandagliando il sistema in profondità non abbiamo trovato nulla di sospetto. Resteremo comunque vigili», conclude l’ingegnere Domenico Corchiola, direttore dei Sistemi Informativi di Sacal.