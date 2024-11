Operazione antidroga condotta dalla polizia nel basso Jonio cosentino

Due persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato di Rossano nell’ambito di due distinte operazioni antidroga condotte insieme a personale del reparto di prevenzione del crimine Calabria Settentrionale e del reparto cinofili della polizia di stato di Vibo Valentia. L’attività ha riguardato l’area dello basso Jonio cosentino.

Colto in flagrante si è arreso dopo tentativo di fuga

In particolare M.A. di 43 anni, di Crosia, è stato sorpreso in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Sottoposto a perquisizione domiciliare inizialmente ha provato a sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga da una finestra dello stabile. Poi, resosi conto della presenza di altri poliziotti nelle adiacenze della sua residenza, ha desistito dall’allontanarsi, collaborando alle successive operazioni durante le quali venivano rinvenute delle dosi di marijuana già pronte per lo spaccio e materiale per il taglio e confezionamento.

Trovata droga in casa di pregiudicato detenuto ai domiciliari

Il secondo arresto, eseguito sempre a Crosia, ha riguardato N.F., anch’egli colto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Anche in questa occasione durante una perquisizione a casa dell’arrestato, già detenuto ai domiciliari, venivano rinvenuti e sequestrati un panetto di hashish di quasi 100 grammi, della marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.