Operazione di controllo del territorio degli agenti della Questura di Cosenza. Nel corso di altro intervento, denunciate due persone

Gli agenti della questura di Cosenza hanno denunciato un uomo di 40 anni, S.P., residente nel capoluogo bruzio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno rinvenuto, occultati nel vano dell’autoclave all’interno del bagno dell’abitazione, tre pezzi di hashish dal peso complessivo di 60 grammi, ed un bilancino di precisione.

Nel corso di un altro controllo la polizia ha inoltre denunciato due persone: P.M. di 44 anni e R.A. di 53 anni, il primo per evasione, poiché non si trovava in casa nonostante fosse agli arresti domiciliari, il secondo, sorvegliato speciale, per inosservanza degli obblighi di legge. E’ stata anche ritrovata in una via del centro cittadino, e sottoposta a sequestro, una busta di cellophane contenente tre involucri: due con circa venti grammi di cocaina e uno con circa sei grammi di marijuana.