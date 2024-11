La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità meteo-idrogeologica che prevede uno stato di allerta arancione su tutta la fasci ionica della Calabria nella giornata di domani 23 novembre, gialla sul resto del territorio. E i Comuni corrono subito ai ripari chiudendo le scuole.

Scuole chiuse nel Catanzarese

Il primo è stato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che attraverso una nota comunica: «Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di giovedì 23 novembre 2023 a causa di avverse condizioni meteorologiche, come da bollettino della Protezione civile che ha comunicato l'allerta Arancione. Si consiglia massima prudenza negli spostamenti».

Ecco l'elenco dei comuni del Catanzarese dove saranno chiuse le scuole: Sersale, Chiaravalle, Satriano, Amaroni, Palermiti, Settingiano, Stalettì, Taverna di Catanzaro, Gasperina, Botricello, Girifalco, Caraffa, Gimigliano, Petronà, Cortale.

Scuole chiuse nel Crotonese

Anche a Crotone scuole chiuse. La comunicazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Voce: «A seguito dell'allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per domani 23 novembre, il sindaco Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. È stata disposta a scopo precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani 23 novembre. È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 23 novembre la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice. È stato rinviato il mercato di via Regina Margherita previsto per domani. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione. Per segnalare eventuali emergenze 0962 – 921700. Seguiranno ulteriori aggiornamenti rispetto all'evoluzione della situazione meteo».

Ecco l'elenco dei comuni della provincia di Crotone dove saranno chiuse le scuole: Scandale, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, Cerenzia, Mesoraca, Caccuri, Belvedere Spinello, Isola capo Rizzuto, Cirò, Cirò Marina, Cotronei.

Scuole chiuse nel Reggino

Anche nel Reggino scuole chiuse domani a causa dell'allerta meteo. Ecco l'elenco completo: Melito di Porto Salvo, Palizzi, Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo, Condofuri, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano, Marina di Gioiosa, Camini.

Scuole chiuse nel Cosentino

Anche nella provincia di Cosenza i sindaci stanno emanando ordinanze di chiusura delle scuole a seguito dell'allerta meteo diramata dalla regione. Ecco l'elenco completo: Acri, Cariati, Longobucco.

Scuole chiuse nel Vibonese

Anche nell'entroterra Vibonese alcuni sindaci stanno chiudendo le scuole. Ecco l'elenco completo: Serra San Bruno, San Nicola da Crissa.