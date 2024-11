Questo il tema della puntata odierna del programma condotto da Pietro Comito che scruterà la psiche di coloro i quali soffrono di dipendenza non solo dalle droghe ma anche dal gioco

"Dalla droga al gioco d'azzardo, viaggio nelle dipendenze" è il tema della puntata odierna de I fatti in diretta. Il programma condotto da Pietro Comito, in onda questo pomeriggio su LaC, alle 22.00 scruterà la psiche di coloro i quali soffrono di dipendenza non solo dalle droghe ma anche dal gioco. Indagherà sulla diffusione del fenomeno, sui legami tra le dipendenze e la criminalità, organizzata e non, sull'incidenza delle dipendenze sulla società calabrese. Offrirà un approfondimento sulla proposta di legge al vaglio del consiglio regionale per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Approfondirà i temi attraverso schede, servizi, interviste e ricostruzioni.

Ospiti in studio la psichiatra e scrittrice Elisabetta Felletti, la psicopedagogista Antonella Rotella e il giornalista del Quotidiano del Sud Michele Inserra.

In collegamento diretto dal Museo del Presente di Rende, che ospita l'iniziativa "Fare Sport Rende" promossa nell'ambito della giornata mondiale dello sport, la criminologa Monica Capizzano e le associazioni che promuovendo le pratiche sportive si battono contro i fenomeni di devianza.

Segui la puntata alle 22.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in replica alle 22.00 o in streaming su www.lactv.it