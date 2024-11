Dai più recenti fatti di cronaca che mostrano il volto nero nella Calabria, alle liete novelle, legate al mondo della cultura e dei giovani che si rimboccano le maniche. Questo l’argomento odierno della trasmissione in onda su LaC, alle 14.30

Condotta da Pietro Comito e Rosaria Giovannone, vedrà la presenza in studio di Chiara Giordano, direttore artistico di Armonie d'Arte Festival, che con la presentazione di "Padrini e Padroni" di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ha tenuto a battesimo la stagione invernale della rassegna ospitata nella prestigiosa cornice del Parco Scolacium, Menia Cutrupi e Salvatore Salvaguardia, promotori di una start up che è riuscita a partire - malgrado l'inaspettato dietrofront del reality Mediaset "Shark Tank" - grazie all'impegno assunto dalla Camera di Commercio di Catanzaro, nella persona del presidente Paolo Abramo, lo scorso anno proprio a I fatti in diretta. E proprio stamani, a Lamezia Terme, MammaMenia inaugura - nella sede di UnionCamere Calabria - la propria piattaforma Cofanettidicoccole.it.

Nel corso della trasmissione, d'altronde, si parlerà anche di altro. Dalla maxioperazione di questa notte a Cosenza, che ha visto Guardia di finanza e Polizia disarticolare una gang criminale attiva su scala internazionale, alla conferenza stampa che il presidente di Anas Armani terrà, proprio alle 14.00, a Cosenza.