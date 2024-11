La trasmissione condotta da Pietro Comito realizzerà un focus sugli ultimi episodi criminali che hanno destato allarme e preoccupazione in riva allo Stretto. Oggi alle 14.15 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it

"Emergenza criminale, Reggio dice basta". Questo il tema della puntata odierna de ‘I fatti in diretta’, in onda alle 14.15 su LaC. La trasmissione condotta da Pietro Comito realizzerà un focus sugli ultimi episodi criminali che hanno destato allarme e preoccupazione in riva allo Stretto e che, al contempo, hanno suscitato anche una reazione della comunità scesa in piazza così come avvenne all'indomani degli attentati consumatisi nel 2010 contro gli uffici giudiziari reggini.

Se ne discuterà con padre Giovanni Ladiana e gli altri attivisti del movimento ReggioNonTace, in collegamento diretto da Reggio Calabria grazie all'inviato Francesco Creazzo.



Ospiti in studio, l'assessore comunale con delega alla Pubblica sicurezza e alla Legalità del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Muraca, l'avvocato Aurelio Chizzoniti, già presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale, e il giornalista Consolato Minniti.

