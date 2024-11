Di emergenza ambientale si occuperà la puntata odierna della trasmissione che andrà in onda a partire dalle 14.30 su LaC, canale 19

“Gioia Tauro assediata dal percolato”, è il titolo della puntata di oggi de I Fatti in Diretta che andrà in onda a partire dalle 14.30 su LaC (canale 19). Ospiti in studio di Pietro Comito e Rosaria Giovannone, saranno i giornalisti Domenico Latino (Gazzetta del Sud) e Lucio Rodinò (Cronache delle Calabrie) che ricostruiranno il senso di una emergenza ambientale che, nel silenzio della politica e delle istituzioni, anche in questo caso viene denunciata solo dai movimenti che hanno come unico interlocutore la magistratura.

E proprio con i componenti dell’associazione Iride si collegherà l’inviato Agostino Pantano, che descriverà da gioia Tauro il contenuto di un recente esposto presentato per denunciare gli effetti nocivi della chiusura della discarica cittadina e di come il percolato abbia infestato la campagna circostante e, attraverso il fiume Budello, sia finito nel mare. Sono previsti reportage dai luoghi dell’emergenza, interviste agli agricoltori che coltivano “frutti proibiti” e ai manager della Iam, la società che gestisce il depuratore finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Nel corso della puntata, infine, altri collegamenti con Agostino Di Ciaula, coordinatore del Comitato scientifico Isde Italia – Medici per l’Ambiente, e con Edoardo Macino presidente regionale della Federazione dei laboratori di analisi.