Il triste epilogo di un'esperienza editoriale culminata con il fallimento di una società editrice che con gran parte dei contributi pubblici percepiti ha saldato il credito vantato da Umberto De Rose

"Il Garantista, un crack silenzioso". Questo il tema della trasmissione "I fatti in diretta". Condotta da Pietro Comito, ha analizzato il triste epilogo di un'esperienza editoriale culminata con il fallimento di una società editrice che con gran parte dei contributi pubblici percepiti - ignorando le spettanze del corpo redazionale - ha saldato il credito vantato da Umberto De Rose, lo stampatore del giornale che a sua volta era stato al centro dell'Oragate, lo scandalo che aveva visto come vittime i giornalisti dell'Ora della Calabria, molti dei quali, terminata quella storia editoriale, avevano aderito al progetto di Piero Sansonetti che fondò appunto "Le Cronache del Garantista".



Tanti giornalisti, quindi, oggi privati delle loro spettanze e, allo stato, senza più un lavoro. In studio tre giornalisti che hanno rappresentato lo zoccolo de l'Ora della Calabria, prima, e del Garantista poi: Pier Paolo Cambareri, Alessia Principe e Maria Assunta Veneziano. Il "crack silenzioso" raccontato anche attraverso un'articolata ricostruzione e interviste.



In collegamento da Donnici, i genitori di Alessandro Bozzo, il giornalista che si tolse la vita il 15 marzo del 2013, del quale sarà tracciato un ricordo: giornalista coraggioso e ricco di talento, che ha pagato in prima persona le fragilità e la vulnerabilità dell'editoria calabrese.