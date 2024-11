La trasmissione condotta da Pietro Comito seguirà i lavori del consiglio regionale che a Palazzo Campanella terrà una seduta dedicata interamente alla sanità. Oggi su LaC alle 22.00, canale 19 e in streaming su www.lactv.it

"Inguaribile sanità". Questo il tema della puntata de "I fatti in diretta", in programma oggi su LaC alle ore 22.00. La trasmissione condotta da Pietro Comito seguirà i lavori del consiglio regionale che a Palazzo Campanella terrà una seduta dedicata interamente alla sanità.

Al microfono dell'inviato Riccardo Tripepi, consiglieri e assessori regionali, che si confronteranno sul tema che più di ogni altro è stato oggetto dello scontro tra Regione e governo.

Ospiti in studio il dirigente medico dell'Azienda sanitaria di Catanzaro e segretario della Cgil medici Ivan Potente, il primario di Neuroscienze dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia Domenico Consoli, portavoce dei colleghi dimissionari dopo l'approvazione del decreto Scura sulla riorganizzazione della rete ospedaliera calabrese, e Nicolino Panedigrano, avvocato e leader del Comitato salviamo la sanità lametina, tra i protagonisti della mobilitazione che ha portato migliaia di cittadini in piazza in difesa dell'ospedale Giovanni Paolo II di Vibo Valentia. Nel corso della puntata si parlerà anche di sanità privata, di buona e di malasanità. Con servizi, schede e interviste.



Segui la puntata su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it