Inquinamento, ecomostri, un ecosistema - quello delle coste calabresi - minacciato e violato dalla mano dall'uomo e dall'incuria. Di questo si occuperà "I fatti in diretta", la trasmissione curata e condotta da Pietro Comito che andrà in onda alle 22.00.

Ospiti in studio Andreana Illiano, inviata per la Calabria del giornale on line di Roberto Saviano, e i rappresentanti di Wwf e Legambiente Angelo Calzone e Franco Saragò.

In collegamento diretto dal Polo della legalità di Cittanova, con l'inviata Cristina Iannuzzi, uno dei più grandi economisti del mondo, l'accademico francese Serge Latouche, assieme a Girolamo Guerrisi, ideatore del Piana Eco Festival del quale Latouche è ospite, e Guerino Nuccio Bovalino, sociologo e responsabile culturale del Piana Eco Festival.

La trasmissione offrirà anche inchieste e reportage sul porto di Amantea, al centro di diverse inchieste giudiziarie, che secondo la Procura di Paola sarebbe stato realizzato in regime di abusivismo, e sul pontile ex Sir di Lamezia Terme, eterna incompiuta anch'essa al centro di diverse indagini. In pratica due dei più ingombranti ecomostri del Tirreno calabrese.

Alle 22.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it