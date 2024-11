Ora su LaC una nuova puntata de 'I fatti in diretta' che racconterà i paradossi di una Calabria nella quale a fronte di servizi carenti i contribuenti si ritrovino a pagare tributi salattissimi

I fatti in diretta" in onda oggi pomeriggio alle 15 su LaC avrà come tema "La regione delle cartelle pazze", racconterà i paradossi di una Calabria nella quale a fronte di servizi carenti, o addirittura inesistenti, i contribuenti si ritrovino a pagare tributi salatissimi o vengano addirittura vessati, da enti e agenzie di riscossione preposte, con solleciti di pagamento, anche gravate di una mora astronomica, per tasse già saldate, risalenti nel tempo, prescritte o perfino non dovute.

La trasmissione produrrà un reportage dell'inviata Cristina Iannuzzi che racconta il malumore dei cittadini e un collegamento diretto con il Palazzo municipale di Vibo Valentia, dove - in concomitanza con i lavori del consiglio comunale - faranno sentire la loro voce le associazioni che rappresentano i consumatori. In studio Maria Stefania Valentini, responsabile regionale del Codacons, Giusy Fanelli, referente di Uniconsum, e Giuseppe D'Ippolito, promotore dello sportello "Sos Anti Equitalia". Durante la trasmissione due collegamenti esterni. Il primo con Montecitorio, dove l'inviata Michela Mancini incontrerà il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Parentela, che ha sostenuto l'apertura dello sportello "Sos Anti Equitalia". Quindi con l'inviato a Reggio Calabria, Francesco Creazzo, che offrirà aggiornamenti in tempo reale sulla visita del ministro dell'Interno Angelino Alfano. Le linee telefoniche saranno aperte al contributo, in diretta, del pubblico.