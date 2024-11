Dalla delicata vertenza che interessa i 110 dipendenti della Soakro, fino alla situazione d'incertezza che grava sui dipendenti delle amministrazioni provinciali

"Lavoro, un'emergenza calabrese". E' il tema della puntata de "I fatti in diretta" condotta da Pietro Comito. Dalla delicata vertenza che interessa i 110 dipendenti della Soakro (l'azienda che si occupa della gestione delle risorse idriche a Crotone), fino alla situazione d'incertezza che grava sui dipendenti delle amministrazioni provinciali, così pure su coloro che sono impiegati nel settore dei rifiuti, senza dimenticare la sofferenza dei lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, i tagli nel settore dei call center.

Se ne parlerà in studio con Raffaele Mammoliti, della segreteria generale della Cgil Calabria, con il segretario generale della Fistel Cisl Calabria Francesco Canino. Se ne parlerà con Santo Biondo, segretario generale della Uil, reduce dall'appuntamento di stamani, alla Cittadella regionale, con l'assessore Federica Roccisano.



L'inviata Cristina Iannuzzi sarà invece a Crotone, dove incontrerà decine di lavoratori coinvolti in delicate vertenze, ad iniziare, appunto, da quelli della Soakro. Nel corso della trasmissione si spiegherà come in Calabria, pur di ottenere un lavoro, alcuni siano pronti a tutti, perfino a pagare. Verrà raccontata, in particolare, la storia di un disoccupato finito al centro di una presunta truffa. La squadra de "I fatti in diretta" ha intervistato la vittima del raggiro e il presunto truffatore.