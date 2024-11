Ora in onda 'I fatti in diretta', la trasmissione di approfondimento condotta da Pietro Comito. La puntata offrirà un'intervista esclusiva ad un ex detenuto, che racconterà la vita dietro le sbarre

"I fatti in diretta" diventa un appuntamento trisettimanale: martedì, mercoledì e giovedì.

La trasmissione condotta da Pietro Comito torna questa sera alle 21.15. Avrà come tema "Oltre le sbarre - Viaggio nelle carceri calabresi". La puntata offrirà un'intervista esclusiva ad un ex detenuto, che racconterà la vita dietro le sbarre, denunciando anche la violazione di diritti fondamentali che l'avrebbero condotto sull'orlo del suicidio.



"I fatti in diretta" mostrerà anche le condizioni in cui versano le carceri mandamentali per le quali, sin dagli anni '70, furono spese centinaia di miliardi delle vecchie lire, senza che mai quelle strutture, oggi rassegnate all'abbandono e al degrado, entrassero in funzione.



In studio Rocco Ruffa (del Comitato nazionale dei Radicali italiani), Giuseppe Candido (segretario dell'associazione Non mollare), il vicesegretario del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria Francesco Ciccone e il giornalista Francesco Lo Duca.

Nel corso della trasmissione sarà attivato un collegamento esterno in diretta con il Museo del fumetto di Cosenza, dove è in corso la mostra "McMafia", che racconta le associazioni mafiose nella storia dei fumetti. Tra le opere in mostra anche la ricostruzione della vita di Renato Vallanzasca nelle carcere, che l'ex boss della Comasina ha raccontato ad uno dei curatori della mostra, Luca Sk.

