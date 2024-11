Febbre altissima, vomito e disturbi intestinali. Nel corso delle ore la situazione precipita, forse Beatrice ha avuto un attacco di meningite. Inutile la corsa in ospedale, inutile l’intervento: il cuore della giovane operatrice socio sanitaria smette di battere. Un altro presunto caso di malasanità?

Dodici ore di febbre alta, forse, si sospetta meningite: è morta così Beatrice Tallarico, giovane operatrice sociosanitaria.

Come riporta l'edizione odierna de 'Il Quotidiano del Sud', dopo una serata trascorsa in allegria con gli amici, Beatrice si sveglia con febbre altissima accompagnata da conati di vomito e disturbi intestinali. Nel pomeriggio ha luogo un primo intervento dei sanitari del 118 i quali pare le abbiano diagnosticato una gastroenterite, prescrivendole apposite medicine.



Ma la situazione si aggrava sempre di più, macchie violacee compaiono sul corpo della giovane, la pressione precipita; il tutto mentre, pare, abbia luogo un incomprensibile rimpallo di competenze tra medico di guardia e 118, intervenuti entrambi quando ormai la situazione era probabilmente compromessa in maniera irreversibile.



Vana la corsa in ospedale, inutile l’intervento, il cuore di Beatrice smette di battere.



Disposta l’autopsia per chiarire con certezza le cause di questo assurdo decesso, il sospetto è che si sia trattato di un attacco di meningite. Intanto tutta la cominità presilana e di San Pietro Magisano, paese di cui la ragazza era originaria, piange per l’ennesima giovane vita spezzata.