Un 40enne e un 30enne sono stati fermati dai carabinieri per l'accoltellamento di due fratelli. L'episodio è avvenuto nella zona industriale di Rossano, uno degli aggrediti presentava ferite da taglio

I carabinieri sono risaliti ai presunti autori dell’aggressione avvenuta ieri in un’officina della zona industriale di Rossano, dove due fratelli sono stati brutalmente aggrediti. Uno dei due ha riportato ferite da taglio, segno di un’azione violenta che ha subito fatto scattare le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Secondo quanto trapela dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata messa in atto da due uomini, uno dei quali avrebbe estratto un coltello durante la lite. La prontezza dei carabinieri, sotto il coordinamento del tenente colonnello Marco Filippi, ha permesso di identificare e fermare i responsabili in meno di poche ore: un quarantenne e un trentenne, rintracciati rispettivamente a Mirto e Rossano.

I due uomini sono stati denunciati per lesioni personali e saranno chiamati a rispondere del grave episodio. I militari stanno ora cercando di chiarire i dettagli che hanno portato all’aggressione, mentre le condizioni dei due fratelli, di cui uno è stato ferito con l’arma da taglio, non destano preoccupazioni di pericolo per la vita.