Si tratta di Gheorghe Zavate, 44 anni, di origini romene. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

È stato identificato l'uomo trovato cadavere sulla spiaggia di Rossano domenica scorsa. Si tratta Gheorghe Zavate, 44 anni, romeno, riconosciuto dalla moglie, rintracciata dai carabinieri in provincia di Catania dove lavora da anni.

Secondo quanto raccontato dalla donna, l'uomo sarebbe partito con un pullman dalla Romania diretto in Sicilia. Era la prima volta che veniva in Italia e fino a sabato scorso nel pomeriggio aveva dato notizie di sè alla moglie, ma per motivi ancora poco chiari, sarebbe sceso a Rossano senza proseguire il viaggio per la Sicilia.

Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.