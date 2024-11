Il Ministro dell’Interno, on. Angelino Alfano, alle ore 11 di mercoledi 4 maggio, sarà a Melicuccà, frazione del comune di Dinami, all’inaugurazione del Centro di aggregazione Sociale

Il Ministro dell’Interno, on. Angelino Alfano, alle ore 11 di mercoledi 4 maggio, sarà a Melicuccà, frazione del comune di Dinami, all’inaugurazione del Centro di aggregazione Sociale, realizzato in via Rossini.



A darne notizia è stato il sindaco Maria Ventrice, confermando che il massimo responsabile del Viminale sarà accompagnato dal Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, sen. Antonio Gentile.



Ad accogliere il Ministro Angelino Alfano nella provincia di Vibo Valentia, oltre al Sottosegretario Antonio Gentile, sarà lo stesso sindaco Maria Ventrice e Franco Cavallaro, attuale Segretario generale della Cisal e sindaco di Dinami all’epoca ideatore del Progetto “Legalità nella Vale del Marepotamo” che ha condotto alla creazione del Centro di aggregazione sociale.



Il Centro di aggregazione sociale di Melicuccà di Dinami è stato realizzato nell’ambito del Pon Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 che ha il compito di diffondere migliori condizioni di sicurezza, giustizie e legalità per i cittadini e le imprese, contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore persuasività e rilevanza dei fenomeni criminali e all’incremento della fiducia da parte della cittadinanza e degli operatori economici.



Il sindaco Maria Ventrice ha espresso la sua più viva soddisfazione e quella dell’amministrazione attiva al Ministro Angelino Alfano per aver accolto l’invito ad inaugurare la struttura.



“La ricorrenza – ha detto Maria Ventrice, tra l’altro, in sede di annuncio dell’evento – rappresenta un momento di grande orgoglio per il territorio perché la presenza del Ministro Angelino Alfano oltre a costituire un segnale di forte testimonianza alla Calabria che cambia, conferma, ove ve ne fosse bisogno, la sempre più significativa presenza dello Stato nelle zone più calde e penalizzate della realtà vibonese.



La visita di Angelino Alfano, che non ha mai messo in secondo piano la sua straordinaria attenzione per la nostra regione, è molto attesa.



Siamo certi che la provincia vibonese coglierà la circostanza per manifestargli tutto il suo apprezzamento per la intelligente e coraggiosa azione svolta giornalmente a tutela della sicurezza del Paese .”

CONTINUA A LEGGERE SU IL VIBONESE