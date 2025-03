Ha avuto un esito positivo la ricerca di Pasquale Carbone, il sessantenne di Rossano di cui non si avevano notizie da ieri. L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Termoli, grazie all’intervento della Polizia Ferroviaria.

Carbone, conosciuto anche come Vincenzo, era stato visto l’ultima volta nella mattinata di ieri alla stazione di Paola, dove aveva acquistato un biglietto per Termoli. La sua improvvisa assenza aveva fatto scattare l’allarme tra i familiari, che si erano immediatamente mobilitati sui social per diffondere l’appello e ottenere segnalazioni utili.

L’avvistamento e il ritrovamento sono stati resi noti da un articolo pubblicato sul portale Termoli Online. Sebbene ora sia al sicuro, la famiglia non ha ancora avuto modo di parlare direttamente con lui. L’episodio, che aveva destato grande apprensione, si è concluso nel migliore dei modi, grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.