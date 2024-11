VIDEO | Un equipaggiamento di pronto utilizzo che comprende teli di sopravvivenza e termos per assistere chi suo malgrado è costretto a vivere in strada. L'iniziativa realizzata grazie all'impegno del Centro servizi per il volontariato

Coperte termiche, termos e bollitori, un vero e proprio kit contro il gelo. È stato il Centro servizi volontariato di Catanzaro a consegnare il materiale alle associazioni di volontariato impegnate sul territorio per assicurare una adeguata assistenza ai senzatetto, come dimostrato in più occasioni, ultima l'ondata di gelo che ha interessato il territorio catanzarese lo scorso mese di gennaio. «Questa iniziativa - commenta il direttore del Cvs catanzarese Stefano Morena - mira a colmare quel vuoto di attrezzature e strumenti per garantire il minimo indispensabile in fase operativa ma vuole essere anche uno stimolo per sollecitare chi è tenuto a gestire questo tipo di situazioni e far capire che le associazioni da sole e senza le attrezzature specifiche sono in grande difficoltà pur mettendoci tutta la buona volontà di questo mondo».

Gli angeli del volontariato

La consegna simbolica è avvenuta nella sede del Centro servizi volontariato alla presenza del presidente Luigi Cuomo, dell'assessore alle politiche sociali del comune di Catanzaro Lea Concolino e dei rappresentati delle associazioni del Gruppo comunale di Protezione civile Pierpaolo Pizzoni, della Misericordia Salvatore Ferragina, Saverio Salerno per il Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta e Alessandro Tassoni per l'associazione Geruv, Gruppo emergenza Rupe Ventosa. «Naturalmente siamo volontari e la nostra moneta è il grazie che riceviamo dalle persone che riusciamo ad aiutare - è il commento di Tassoni - e questo lo possiamo fare in quanto supportati da attrezzature, mezzi e persone disposte ad aprire il cuore a queste situazioni».

Sinergia con le istituzioni

Dunque un momento che conferma il grande valore del lavoro svolto dalle associazioni e rafforza la sinergia tra queste e l'amministrazione comunale, come sottolineato dall'assessore Concolino: «Sono fortemente convinta che questa rete sia fondamentale perché la nostra città possa avere dei servizi e affinché si possa iniziare a lavorare sempre più in sinergia con il terzo settore e con le associazioni di volontariato».