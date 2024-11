Strampalata, curiosa e a tratti inquietante, la notizia sta già facendo il giro del comprensorio in men che non si dica. D'ora in poi gli abitanti del Tirreno cosentino non saranno costretti a macinare chilometri per trasformare le ceneri dei propri cari in diamanti, potranno farlo direttamente recandosi in uno dei tre esercizi commerciali di una nota agenzia di onoranze funebri, dislocati a Verbicaro, a Santa Maria del Cedro e nella frazione di Marcellina.

La nuova forma di sepoltura

Altrove, specialmente all'estero, è prassi già consolidata da tempo, ma in un territorio come quello dell'alto Tirreno cosentino rappresenta una assoluta novità. L'idea è venuta ai fratelli Salvatore e Antonio Tuoto, titolari di una agenzia di onoranze funebri operante sul territorio dal 2006. Alcuni mesi addietro si erano rivolti alla società Algordanza per richiedere una collaborazione, che si è poi concretizzata un mese fa.

Per ordinare il servizio, basterà consegnare ai due imprenditori verbicaresi i resti dei propri cari, che verranno trasportati in tutta sicurezza sino in Svizzera. Qui avverrà la trasformazione in laboratorio a secondo dei gusti del committente, ad un costo minimo di poco più di 3mila euro.

La società che trasforma le ceneri in pietre preziose

Tenere con sé una parte dei propri cari anche dopo la morte, è un sogno che accomuna molti. Portarne i resti sfoggiando un brillante, da indossare per le occasioni più importanti o anche tutti i giorni, è un desiderio che da dieci anni a questa parte ha preso forma grazie ad aziende specializzate nel settore. Algordanza è una di queste e sul suo sito promette di produrre «autentici diamanti dalle ceneri di cremazione o dai capelli (qualora non fossero disponibili le ceneri) delle persone care scomparse, in memoria della loro unica e splendida vita» perché «fin dai tempi più remoti i diamanti sono simbolo di eternità, di ricordo, di purezza e di amore».

Anche gli animali saranno "per sempre"

La procedura non si applica solo alle persone, ma anche agli animali, il cui ricordo potrà essere reso indelebile al pari degli essere umani. D'ora in poi anche gatti, cani e altri animali domestici saranno per sempre, proprio come quei diamanti di una pubblicità televisiva rimasta a lungo nell'immaginario collettivo.