Gli operatori turistici della Locride sollecitano Anas e Regione

Con una lettera inviata all’Anas e alla Regione Calabria gli albergatori della Locride chiedono la conferma definitiva della data di apertura notturna della galleria Limina. «Le nostre aziende alberghiere e di ristorazione – affermano il presidente del consorzio albergatori Maurizio Baggetta e il presidente di AssoComuni Rosario Rocca - hanno la necessità di programmare le proprie attività per l’imminente stagione invernale e non possono permettersi di avere alcun dubbio sul termine dei lavori entro e non oltre la data del 15 novembre prossimo». Per gli operatori turistici «Ulteriori ritardi metterebbero in ginocchio le nostre aziende e saremo costretti ad avviare nei vostri confronti azioni legali con richiesta di risarcimento danni». Le eventuali somme riconosciute saranno utilizzate per la promozione del territorio e delle aziende.

