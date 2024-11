Ieri la giunta comunale di Tarsia ha approvato il documento preliminare per a realizzazione del cimitero dei migranti

La giunta del Comune di Tarsia, nel cosentino, ha approvato il documento preliminare per la realizzazione del cimitero per le vittime dei naufragi nel Mar Mediterraneo. L'iniziativa, ideata e promossa dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, ha trovato effettiva disponibilità per la realizzazione nel Comune di Tarsia.

Il cimitero sorgerà su un'area di novemila metri quadrati e sarà diviso in due sezioni, una comunale e l'altra per i migranti vittime di naufragi, con sepoltura a terra e in loculi.

Per la realizzazione del progetto è previsto un investimento pari a 4 milioni di euro. Il documento dopo l'approvazione in Consiglio comunale, sarà presentato al Consiglio regionale e al ministero degli Interni.