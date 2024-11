La riflessione del giornalista Enrico De Girolamo sull’attacco terroristico a Barcellona

Dopo aver raccontato ieri l’esperienza di una famiglia vibonese in vacanza a Barcellona proprio durante l’attentato sulle Ramblas, il nostro giornalista Enrico De Girolamo propone una riflessione su quello che per ora è l’unico video che mostra il momento esatto in cui il furgone bianco ha travolto e spezzato decine di vite sulle Ramblas.

Un commento ripreso e pubblicato in prima pagina anche da Dagospia, tra i principali siti italiani d’informazione, per rimarcare la distanza incolmabile tra l’Occidente e il fanatismo di matrice islamista. «Per ora l’unico video che mostra il furgone assassino seminare morte sulle Ramblas di Barcellona è quello di una telecamera di sicurezza posizionata in una stanza del museo dell’Erotismo, che punta casualmente verso una finestra aperta.

Pochi fotogrammi, nei quali in primo piano si vede svolazzare la gonna plissé bianca di una Marilyn Monroe in plastica nella sua posa più iconica e sensuale, quando cerca di domare il vestito sollevato dall’aria calda che esce della grata della metropolitana nel film ‘Quando la moglie è in vacanza’. Una delle scene più celebri del cinema. Del “nostro” cinema. E davanti alla Marilyn finta, che dalla finestra ammicca ai passanti in strada, sfreccia per un attimo il furgone che già sta falciando le sue vittime di carne vera. Un contrasto smisurato, quasi non credibile nella sua enormità. Una sintesi casuale ma esplicita di due mondi inconciliabili, separati da una distanza che sembra davvero incolmabile, la stessa che passa tra la gonna di Marilyn e un burqa».