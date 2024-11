Il presidente della Regione Vito Bardi lo aveva individuato per la guida del Crob di Rionero in Vulture. «Responsabilità e senso etico mi hanno portato a declinare l'offerta»

Il commissario straordinario della azienda ospedaliera universitaria "Renato Dulbecco” di Catanzaro, Vincenzo La Regina, ha rinunciato alla nomina di direttore generale dell'IRCCs CROB di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza. A renderlo noto è lo stesso commissario tramite una nota stampa in cui afferma: «Responsabilità e senso etico sono i principi che mi hanno portato a declinare l'offerta del presidente della Regione, Vito Bardì, al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti».

«Ho un legame fortissimo con la mia terra di origine, la Basilicata, ma - ha proseguito - al momento l'incarico, anche se temporaneo, alla guida della Dulbecco, tra le più grandi del Mezzogiorno è una sfida importante ed affascinante che può dare un contributo determinante alla sanità calabrese».