Nonostante l’allerta meteo per sabato 26 novembre non vada oltre il giallo, le previsioni non lasciano presagire nulla di buono, tanto che domani, con il nuovo bollettino delle 12, l’allerta potrebbe passare ad arancione e addirittura a livello rosso in alcune aree della Calabria, soprattutto lungo la costa jonica.

C’è preoccupazione anche a Catanzaro, dove il sindaco Nicola Fiorita ha deciso di revocare l'isola pedonale su corso Mazzini e chiudere al traffico piazza La Russa e Vico I piazza Roma.

Nella nota diramata dal Comune, si richiama l'ultimo diramato dalla Protezione civile, che prevede «fenomeni accompagnati da rovesci di grave intensità e forti raffiche di vento». Da qui la decisione dell’Amministrazione di annullare anche «tutte le manifestazioni previste all’aperto nella giornata prefestiva».

«Il sindaco Nicola Fiorita, considerati i potenziali rischi connessi alle possibili condizioni meteo avverse – si legge infine nella nota -, rivolge un invito alla cittadinanza affinché adotti comportamenti all’insegna della prudenza e della prevenzione».