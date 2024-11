‘Non risulta ancora esaurita l’azione di recupero e risanamento del comune’: prorogato per altri sei mesi il commissariamento

Durerà ancora sei mesi il periodo di commissariamento del Comune di Ricadi, che era stato sciolto per infiltrazioni mafiose a febbraio del 2014, a seguito dell’inchiesta «Black Money» contro la cosca Mancuso della 'ndrangheta.

Troppo pochi i 18 mesi previsti dalla legge come termine minimo di Commissariamento per portare a termine l’azione di riorganizzazione e di risanamento del Comune. Si legge infatti nel decreto di proroga del Presidente della Repubblica, «poiché non risulta esaurita l’azione di recupero e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata e ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa dell’ente».