La maggior parte dei luoghi della movida ha dovuto abbassare le saracinesche. Intanto si registrano lunghe file per i tamponi in farmacia ( ASCOLTA L'AUDIO )

È un vero e proprio effetto domino quello che sta colpendo i locali di Lamezia Terme. I contagi stanno aumentando in maniera vertiginosa, 201 quelli comunicati ufficialmente dall’Asp al Comune che li pubblica poi nell’apposita sezione.

Contagi e locali chiusi a Lamezia

Tra pizzerie, bistrot, locali notturni sono una decina quelli che hanno chiuso i battenti per Covid. Generalmente si tratta della positività riscontrata in qualcuno dei dipendenti o del titolare. Due o tre giorni di chiusura per disinfettare ed effettuare le necessarie opere di tracciamento per poi riaprire i battenti.

In fila per i tamponi

Nel frattempo c’è da dire che anche se le file per i tamponi alle farmacie sono lunghe e i timori non mancano, la fascia giovanile continua ad essere protagonista di serate full, specie nel centro storico dove la sera è difficile trovare un tavolo libero.

La vaccinazioni

Intanto, proseguono le vaccinazioni a ritmo serrato che incontrano però lo zoccolo duro dei no vax che continuano a rimanere una percentuale non indifferente nel totale, resistendo al restringimento degli obblighi e dei divieti per chi non ha il green pass.