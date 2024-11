L’assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via libera definitivo al trasferimento ordinario dei pubblici ministeri Maria Francesca Cerchiara e Teresa Valeria Grieco, entrambi in servizio presso la procura di Paola, diretta dal procuratore capo Pierpaolo Bruni. La delibera proposta dalla terza commissione è stata votata all’unanimità, a seguito della relazione firmata dal professor Filippo Donati.

Maria Francesca Cerchiara, dopo le esperienze avute in procura a Cosenza e poi a Paola, e Teresa Valeria Grieco, lasciano il tribunale tirrenico per trasferirsi a Lamezia Terme, con le funzioni di giudice. Un cambio radicale nel percorso professionale delle due magistrate, che negli ultimi anni hanno co-firmato diverse inchieste portate avanti dalla procura di Paola contro la pubblica amministrazione e non solo. Il trasferimento sarà esecutivo nei prossimi mesi.