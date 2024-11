Gara di solidarietà in città per i genitori del bambino nato con una malformazione al cuore. Chiusa la raccolta fondi su facebook. Ecco la loro emozione nei nostri studi al momento dell’effettuazione del bonifico

Una storia è bella quando ha un fine lieto. E in quella del piccolo Pasquale Zaccaria Rotondaro e dei suoi genitori il lieto fine c’è. Il padre e la madre del bambino nato il 29 marzo scorso con una malformazione al cuore, si erano rivolti alla nostra emittente per lanciare una richiesta d’aiuto alla cittadinanza per poter affrontare con più serenità le spese per viaggi e medicinali necessari al neonato. Con uno stipendio da barista, un affitto da pagare e tre figli da accudire non ce l’avrebbero mai fatta da soli. E sola, la famiglia Zaccaria Rotondaro non è rimasta. Questa, infatti, è anche la storia di centinaia di persone che in un modo o nell’altro hanno voluto aiutare questa famiglia. La storia di Umberto Franza, un giovane di Vibo Valentia, che ha organizzato una raccolta fondi su Facebook che ha prodotto più di 13mila euro. Una storia in cui non abbiamo voluto aggiungere nient’altro se non una musica, delle immagini e le emozioni dei protagonisti.

