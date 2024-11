È stato convocato per questa mattina il Consiglio dei Ministri che dovrà esaminare il decreto legge "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria". Si tratta del rinnovo del decreto Calabria entrato in vigore 18 mesi fa e giunto proprio oggi a scedenza. Il Governo si appresta a varare una proroga del commissariamento del comparto sanitario in Calabria per due anni, una durata che potrà essere estesa ad un ulteriore anno su proposta del ministro della Salute.