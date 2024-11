VIDEO | Nel corso del trasmissione Pubblica Piazza, il direttore di Lacnews24.it, redarguisce in maniera forte i responsabili della società aeroportuale che non facilitano il lavoro dei cronisti in merito alla vertenza in corso dei lavoratori del bar pizzeria dell’aeroporto di Lamezia Terme , i quali stanno protestando da alcuni giorni dopo che la nuova azienda aggiudicataria del servizio, la Gerico Srl, subentrata alla catena nazionale My Chef, ha deciso di non rinnovare il contratto ad alcuni lavoratori

Nel corso della trasmissione Pubblica Piazza, il direttore d Lacnews24.it, Pasquale Motta, nel riferire della vicenda dei lavoratori del bar dell’aeroporto che rischiano il posto di lavoro ha chiamato in causa i vertici di Sacal per il silenzio sulla vicenda che riguarda il destino di questi lavoratori. La collega Tiziana Bagnato nel corso di un collegamento in studio ha riassunto la vicenda e riferito del clima difficile che gli stessi cronisti devono affrontare per poter informare l’opinione pubblica per quanto sta succedendo nell’aeroporto. Ha infatti riferito in diretta che la prima volta, per poter accedere nell’area aeroportuale e poter intervistare i lavoratori in lotta, le è stata addirittura richiesta un’autorizzazione preventiva, circostanza inedita per la nostra testata. Il direttore Motta a quel punto, in maniera dura, ha richiamato i vertici Sacal a non ostacolare il lavoro dei giornalisti e in diretta si è rivolto al presidente della Sacal: rassegnatevi alla richiesta di notizie da parte della stampa.

La replica della puntata di Pubblica Piazza andrà in onda questa sera, 1 marzo, alle ore 23:30.

