Il direttore Pasquale Motta nel corso della trasmissione Pubblica Piazza risponde a muso duro alla dirigente del comune di Vibo Valentia Adriana Teti che puntualmente tutte le volte alla vista della troupe del network LaC (l'ultima durante il servizio del nostro Agostino Pantano) sembra innervosirsi più del normale. Forse vorrebbe che i giornalisti non raccontassero i fatti della vita pubblica? «Si tranquillizzi – ha detto il direttore alla dirigente nel corso di Pubblica Piazza – Noi facciamo solo il nostro dovere. Le sue denunce non ci metteranno certo in difficoltà, noi continueremo a fare il nostro lavoro, abbiamo il diritto e soprattutto il dovere di informare».