Strazianti le parole della madre del sedicenne ucciso a Mileto intervistata nel corso della fiaccolata: «Non si possono concepire queste cose, soprattutto a 15 anni. Sono bambini»

«Sono cose inaccettabili. Mi hanno distrutto. Non si possono concepire queste cose, soprattutto a 15 anni. Sono bambini». È l’urlo di dolore della madre di Francesco Prestia, il sedicenne ucciso a colpi d'arma da fuoco a Mileto da un coetaneo, che ammonisce: «Mai nessuna mamma dovrebbe provare un dolore del genere. La società deve cambiare, non possiamo stare a guardare mentre uccidono i nostri figli».





Omicidio a Mileto, una fiaccolata per Francesco

Sono migliaia le persone che ieri sera sono scese in piazza per partecipare alla fiaccolata in ricordo di Francesco. Un corteo silenzioso e commosso, tra lacrime e incredulità, per una tragedia che ha colpito il cuore della cittadina vibonese.