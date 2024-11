«Gli arresti di oggi sono una risposta concreta dello Stato alla Calabria» Così Antonio Marziale, garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha commentato l’operazione che ha fatto luce sull’omicidio dell’allevatore Fabio Giuseppe Gioffrè, ucciso nelle campagne di Seminara 21 luglio scorso. Nell’agguato rimase ferito un bambino di origini rumene, di soli dieci anni.

«Così come avvenuto a Melito Porto Salvo - ha continuato Marziale -, quando ci siamo costituiti parte civile nel processo contro gli stupratori della ragazzina, proseguiremo anche in questo caso nell’impegno di vicinanza e sostegno al giovane e alla sua famiglia».

Plauso quindi al lavoro di magistratura e forze dell’ordine da parte del garante per l'infanzia, che subito dopo l’agguato del luglio scorso si recò presso nell'ospedale reggino per fare visita al bambino coinvolto nell’agguato di Seminara.