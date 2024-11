Il generale Pietro Salsano, comandante della Legione Calabria dei Carabinieri, ha firmato stamattina la lettera di intenti con il Magnifico Rettore dell’Unical Nicola Leone. «Il nostro connubio siamo certi che funzionerà - ha detto con soddisfazione dopo la ratifica della storica intesa -. Oggi siamo qui per lanciare un messaggio chiaro agli studenti dell’Università della Calabria, in particolare a chi frequenta i corsi di Biologia Marina. La nostra regione ha 800 km di coste e, oltre alla tutela ambientale che è un punto fondamentale, va considerato anche l’aspetto economico».

Salsano, durante il primo convegno Educare per Amare organizzato in collaborazione con il network LaC, entra nel dettaglio ed evidenzia: «Pensate quanto potrebbe crescere il Pil della Calabria se si valorizzasse l’ecosistema marino in modo sostenibile. Oggi cogliamo l’occasione per dire: l’Arma c’è, è presente ed offre competenze e capacità operative per analizzare le acque. Tutto questo per individuare i reali problemi e valutare le soluzioni adottare».

Sa da un lato non viene meno l’attività di prevenzione e di repressione dei reati, dall’altro i Carabinieri si occupano anche di divulgazione. «In questo momento - conclude il Generale - dobbiamo porci all’attenzione dei giovani e della comunità scientifica quale link per unire le varie associazioni, gli enti pubblici e privati per uno stesso scopo: fare crescere la nostra terra. Sono convinto che si possa dare i ragazzi la possibilità di entrare nel mondo del lavoro per contribuire a centrare gli obiettivi che oggi ci siamo prefissati».