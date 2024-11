Nel nostro Paese, così come in Calabria, le giocate d’azzardo sono aumentate. Come aiutare i soggetti coinvolti e le famiglie con progetti seri di prevenzione e di recupero?

È il tema della puntata odierna di Dopo la Notizia, la striscia di approfondimento in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del Dtt, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social.

Ospiti di Pasquale Motta saranno Giulia Audino, responsabile del Ser.D di Catanzaro e Soverato, e Isolina Mantelli, presidente del Centro calabrese di solidarietà.

L’appuntamento con Dopo la Notizia è alle 14.30, subito dopo il Tg di LaC.