Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è dalla scorsa settimana sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dal mondo No vax dopo essersi espresso più volte a favore della campagna vaccinale. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo precisando che due persone lo accompagnano ovunque. «Spero - conferma Fedriga - soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile». Sabato scorso al governatore è stata somministrata la terza dose di vaccino di Moderna.

Le reazioni

Diversi gli attestati di vicinanza all’indirizzo del presidente. Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto commenta così la vicenda: «Solidarietà al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, sotto scorta dalla scorsa settimana a causa delle minacce ricevute dai no vax. Andiamo avanti, tutti i governatori, uniti, per salvaguardare la salute dei cittadini e il benessere dei nostri territori».



«Mando un abbraccio all'amico Fedriga per le vili minacce ricevute da fanatici no green pass per la sua posizione chiara e ferma a tutela della salute dei cittadini e della ripresa economica. Con Max, dalla sua stessa parte, dalla parte di chi ha a cuore l'Italia». Lo scrive sui social il ministro della P.a Renato Brunetta.

«Vicinanza e solidarietà a Massimiliano Fedriga per le pesanti intimidazioni da parte di gruppi di no vax. Conoscendo Massimiliano avranno l'effetto opposto come lo hanno su chi sa di avere responsabilità importanti a salvaguardia della sicurezza e della salute della nostra comunità». Così su Twitter il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.