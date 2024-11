Prestava servizio presso la compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, Daniele Breganze, il militare morto nell’incidente avvenuto ieri lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, tra Brolo e Rocca di Capri Leone. Lo scontro tra la sua auto e un tir non ha lasciato scampo al 23enne che stava per essere trasferito nella sua città, a Palermo. Nel luogo dell’incidente, gli effetti personali che stava portando con sé per scrivere una nuova pagina di vita nella sua terra natale.

Breganze, entrato nell'Arma nel 2022, era in ferma quadriennale. Era stato, a quanto pare, già destinato al trasferimento presso il battaglione Sicilia a Palermo. La notizia ha turbato profondamente i colleghi, che hanno appreso del decesso del giovane mentre si trovavano al lavoro. In caserma, oggi, regna un'atmosfera di tristezza e silenzio, nessuno ha parole per esprimere il proprio dolore. Su internet, invece, le parole di cordoglio per i familiari di Daniele. Nei messaggi, il ricordo di un giovane solare e devoto alla sua divisa, lo sgomento di fronte all’improvvisa tragedia che ha colpito sia la Sicilia che la Calabria.