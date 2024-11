Avrebbe dovuto riaprire i battenti sabato 4 luglio il lido 'El Caribe' di melito Porto Salvo (RC) ma questa notte è stato devastato da un incendio

Il lido 'El Caribe' di Melito Porto Salvo è stato distrutto, questa notte, da un incendio presumibilmente di natura dolosa. Il lido in questione era uno dei pochi in regola con le aautorizzazioni e avrebbe dovuto iniziare la stagione estiva sabato 4 luglio. Il fuoco ha devastato la struttura, distruggendo pedane, cucina e coperture, si sono salvati solo gli ombrelloni e i lettini che si trovavano sulla spiaggia. L'intera comunità si è schierata dalla parte dei titolari che hanno dichiarato di voler ricostruire la struttura e proseguire l’attività. In attesa della relazione dei Vigili del fuoco, sull'accaduto indaga la Capitaneria di porto e i Carabinieri della compagnia di Melito.