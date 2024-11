Mentre domani è prevista allerta gialla in nove regioni del Centro-Sud, le perturbazioni si sposteranno nella punta dello Stivale sabato e domenica. Temperature in calo rispetto alla media stagionale

Un'ampia area depressionaria, posizionata su gran parte del continente europeo, tende a scendere verso l'Italia, causando instabilità diffusa, con fenomeni che domani saranno più intensi sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del centro. È per questo motivo che il Dipartimento di Protezione Civile ha previsto per la giornata di domani l’allerta gialla per le condizioni meteo avverse in ben nove regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata).

Per quanto riguarda la situazione in Calabria, dopo qualche pioggia che già nella giornata di mercoledì ha interessato diverse zone del territorio regionale e in seguito ad un paio di giorni di tregua, nuvole ed instabilità atmosferica si riaffacceranno sabato e domenica.

Come riporta 3bmeteo.com, nel weekend le precipitazioni si trasferiranno all'estremo Sud, interessando la Calabria e la Sicilia orientale, con rovesci intermittenti e qualche temporale. Da aggiungersi i venti da Nord e le temperature in calo, con valori inferiori alle medie climatiche di quello che dovrebbe essere il periodo più caldo dell'anno. Naturalmente, si registrerà anche un graduale incremento dell'intensità del moto ondoso di tutti i nostri mari.