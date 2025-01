A Chiaravalle Centrale sono caduti 257 millimetri di pioggia. Molti i comuni in difficoltà soprattutto per la viabilità a causa di frane, smottamenti, alberi caduti

In appena ventiquattro ore a Chiaravalle Centrale, importante centro della provincia di Catanzaro, sono caduti 257 millimetri di pioggia. È questo il dato molto indicativo del quantitativo di acqua piovuta in Calabria nell'ambito dell'ondata di maltempo che ha imperversato sulla regione nelle ultime trentasei ore. Due persone sono state tratte in salvo in condizioni di pericolo a Simeri Crichi e Squillace, nel Catanzarese, a causa di allagamenti ed esondazioni.

Molti i comuni in difficoltà soprattutto per la viabilità a causa di frane, smottamenti, alberi caduti ed oggetti che hanno invaso le strade a causa del forte vento. Ingenti i danni sulle strade provinciali che sono tutte segnate da danni ingenti. I Vigili del Fuoco registrano ancora diversi interventi da completare dopo una notte molto complessa. Questa mattina si è svolta una riunione del coordinamento di protezione civile voluta dal Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, con l'obiettivo di verificare le condizioni del territorio e coordinare gli interventi.