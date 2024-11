VIDEO | Il governatore della Regione Calabria: «Ci siamo occupati dell'unità di crisi sul Covid e degli ultimi adempimenti per fare ripartire gli ospedali non solo per il virus ma per curare i calabresi come devono, adesso andiamo via»

Dal suo ufficio al dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro, alla vigilia di Natale, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha inviato, tramite in un video su Facebook, gli auguri a tutti i calabresi.

«Questo è il campo di battaglia - ha detto il presidente che è anche commissario alla sanità - per ora basta però, adesso andiamo via. Ci siamo occupati dell'unità di crisi sul Covid e degli ultimi adempimenti per fare ripartire gli ospedali in Calabria non solo per il Covid ma per curare i calabresi come devono».

Poi davanti all'albero della cittadella il presidente della Regione Calabria ha aggiunto «approfitto, così, per fare gli auguri ai calabresi per un Natale sereno, più sereno di quello dell'anno scorso. Già lo è un po' perché lo scorso anno era tutto chiuso. Adesso noi combattiamo ma siamo tutti aperti e lavoriamo per superare questa fase difficile. Intanto, buon Natale a tutti, in particolare ai bambini ai quali è stata rubata una parte importante della loro vita. Io sono qui per tentare di costruire anche per loro - ha concluso Occhiuto - un futuro che li risarcisca dalle difficoltà che hanno dovuto vivere in questi anni. Buon Natale a tutti».