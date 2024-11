Questa mattina, nel corso delle celebrazioni per la ricorrenza della Giornata delle Forze armate e dell'unità nazionale, il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha consegnato al comandante della locale Compagnia carabinieri, capitano Stefano Martorana, una pergamena attestante la concessione della cittadinanza al Milite ignoto, già deliberata dal Consiglio Comunale il 31 maggio scorso, per celebrare il centenario della traslazione della salma.

La consegna è avvenuta in Piazza Diaz, nella mani dell’Ufficiale, rappresentante più elevato in grado dell'Arma dei Carabinieri e, quindi, delle Forze armate sul territorio. A seguire, la deposizione della corona al monumento ai caduti e il canto dell'inno nazionale da parte di alcune scolaresche del luogo. La cerimonia è poi proseguita presso il porto turistico, con la benedizione e il lancio di un'altra corona floreale nelle acque antistanti, e si è conclusa in via Roma, dove le Autorità hanno reso omaggio al monumento ai caduti.