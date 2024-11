Il Ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Albania Frid Krifca, in visita istituzionale in Calabria, sarà accompagnata anche alla scoperta di alcuni dei principali Marcatori Identitari Distintivi (MID) presenti sul territorio. È quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo informando che insieme alla tappa di Vaccarizzo Albanese in programma per sabato 24 con l’attesissima 18esima edizione dell’ormai storico Concorso dei Vini Arbëreshë, sono previste anche due tappe territoriali di qualità, nella stessa giornata di venerdì 23, sia a Corigliano–Rossano che ad Altomonte.

La tappa a Co-Ro

Il primo degli appuntamenti che scandiranno il tour istituzionale del Ministro nel territorio è previsto alle ore 16 di venerdì 23 a Corigliano–Rossano dove lo speciale ospite, rappresentante del Governo di Tirana, accompagnato da Antonio Pomillo e dal comunicatore Lenin Montesanto, incontrerà l’arcivescovo di Rossano-Cariati Monsignor Maurizio Aloise. A seguire Krifca visiterà il Museo del Codex Purpureus Rossanensis, nel centro storico di Rossano e, quindi, il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli. Alle ore 20, infine, ad Altomonte, il Ministro e la delegazione albanese presenzierà all’evento nazionale Borgo Divino organizzato dall’Associazione Nazionale Borghi più belli d’Italia.

Il forum a Vaccarizzo

Sabato 24 a Vakarici le iniziative partiranno alle ore 10, da Palazzo Marino, nella sala del Consiglio Comunale, dove si terrà una tavola rotonda sul tema "Ritorno all'agricoltura, south working and innovation, rivoluzione digitale e sviluppo competitivo del Mediterraneo identitario e distintivo".

Coordinati da Lenin Montesanto, responsabile Comunicazione Strategica ed Istituzionale del Comune di Vaccarizzo Albanese, alla presenza dei sindaci dell’Arberia calabresi e di altre regioni e della rete imprenditoriale regionale, interverranno anche l’agrichef ed ambasciatore della Calabria Straordinaria Enzo Barbieri, il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, il consigliere regionale Pasqualina Straface, il commissario della Fondazione Istituto Regionale Comunità Arbëreshe di Calabria Ernesto Madeo, in rappresentanza di Confagricoltura Cosenza Filomena Greco, il funzionario del dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Francesco Chiellino, l’Ad di Omnia é Spa Vincenzo D’Agostino ed il senatore Ernesto Rapani.

Nel tardo pomeriggio, alle 19, il Ministro sarà accompagnato in visita al Museo del Costume e degli Ori Arbëreshë e alle 20, in piazza Skanderbeg, prenderà parte alla cerimonia di premiazione della 18esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë che con 200 iscritti quest’anno ha fatto registrare il record partecipanti. In Piazza saranno presenti stand enogastronomici con la collaborazione dell’agrichef Enzo Barbieri e le più importanti Cantine calabresi e albanesi.