Il presidente della Regione ha pubblicato una foto dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato dopo l’operazione chirurgica dei giorni scorsi: poche parole d’accompagnamento per far sapere che tutto procede per il meglio

«Il mio cuore continua a battere forte. Grazie a tutti per l’affetto». Poche parole e una foto scattata dal letto dell’ospedale, con in primo piano due dita che formano una V. Vittoria. Dopo l’intervento al cuore dei giorni scorsi, il presidente della Regione Roberto Occhiuto si riaffaccia sui social, da cui aveva dato l’annuncio dell’imminente operazione, per rassicurare i cittadini calabresi. È tutto ok.

In questi giorni erano stati i bollettini medici dell’Azienda Dulbecco a informare delle condizioni del governatore e di come il decorso post operatorio stesse procedendo bene, tra i necessari tempi di ripresa e i dovuti controlli. Adesso è lo stesso Occhiuto a far sapere che tutto è andato come doveva. E a ringraziare chi gli è stato vicino in questo delicato momento.