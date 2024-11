‘Dobbiamo fare emergere - ha detto monsignor Francesco Oliva - i tanti aspetti belli e positivi di questo luogo di fede’

POLSI (RC) – Prima visita ufficiale del nuovo vescovo della diocesi di Locri-Gerace al santuario della Madonna di Polsi. Monsignor Francesco Oliva è stato accolto dal rettore, don Pino Strangio, e dai volontari impegnati nella preparazione della festa della Madre del Divin Pastore in programma il prossimo 2 settembre. “Dobbiamo fare emergere i tanti aspetti belli e positivi del santuario – ha detto monsignor Oliva – dobbiamo far vedere l’immagine vera e corretta di questo luogo di fede e non l’immagine diversa che spesso viene fatta passare”. Il riferimento chiaro e diretto del presule è alle vicende legate all'utilizzo che sarebbe stato fatto del luogo sacro da parte della criminalità organizzata calabrese. Rientrando nella sede diocesana il vescovo di Locri si è fermato in preghiera nel luogo in cui il primo giugno del 1989venne assassinato don Giuseppe Giovinazzo, economo del santuario. “La chiesa è per la legalità e contro il malaffare – ha detto monsignor Oliva – e noi ricorderemo in maniera degna ed adeguata il 25esimo anniversario dell’uccisione di questo sacerdote”. (rc)