Il neonato vibonese dovrà affrontare un lungo percorso di cura ma per ora è di nuovo circondato dal calore della sua famiglia. Intanto una prima raccolta fondi ha permesso di raggiungere la cifra di 10mila euro

Il piccolo Pasquale Zaccaria è stato dimesso dall’ospedale Monaldi di Napoli.

Sta meglio, anche se dovrà subire altri interventi chirurgici. Il 3 maggio verrà sottoposto a una nuova visita e tra qualche mese dovrà affrontare un’ulteriore operazione. Pasquale è nato il 29 marzo scorso con una malformazione al cuore. Il papà, Giuseppe, giovane barista di 33 anni che ha commosso l’intera regione, lo ha potuto finalmente avvolgere tra le sue braccia per portarlo a casa, un appartamento all’ultimo piano di uno stabile di Vibo Valentia che ha ancora il fiocco azzurro con il nome del piccolo sulla porta di casa.

La cardiopatia congenita di cui è affetto il neonato, diagnosticata solo dopo la nascita, ha sconvolto gli equilibri affettivi ed economici della famiglia. I due fratellini di Pasquale, di tre e un anno, sono stati temporaneamente affidati ai nonni e a una zia che vive a Roma. La famiglia Rotondaro non si è ancora ricongiunta. Lo farà a giorni, quando un altro importante tassello tornerà al suo posto: rientrerà a casa anche la sorellina di un anno. «Organizzeremo una festa di benvenuto - dice Giuseppe - che sarà soprattutto l'occasione per ringraziare tutte quelle persone che si sono mobilitate per aiutarci». E sono state tantissime.

Subito dopo l’appello lanciato ai microfoni di LaC, sono arrivate le prime offerte. È stata anche avviata una raccolta fondi su Facebook, che in meno di 48 ore ha sfondato il tetto previsto dei 10mila euro. Donazioni sono arrivate non solo da semplici cittadini generosi, ma anche da associazioni del territorio, scuole e amministratori locali.

«Con uno stipendio da barista - continua il papà -, un affitto da pagare, una moglie e tre figli da accudire, oltre alle spese per i viaggi e per i medicinali non ce l’avrei mai fatta». «Grazie a tutti», ripete Giuseppe Rotondaro. Ha in braccio il suo terzogenito, accanto a lui la moglie che tiene stretta a sé. Sono entrambi increduli per l’inaspettata ondata di affetto e generosità che li ha travolti.



Cristina Iannuzzi

